Preso il ladro di oro di Vittoria

Vittoria - Stava per mettere a segno un colpo che gli avrebbe fruttato migliaia di euro l’uomo arrestato a Vittoria dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso. In particolare, nel pomeriggio di ieri, su segnalazione di furto pervenuta presso la sala operativa, i poliziotti del Commissariato di Vittoria sono intervenuti presso un’abitazione sita in via Pietro Nenni a Vittoria. Raggiunto rapidamente il luogo gli Agenti, dopo aver notato una delle finestre dell’abitazione socchiusa, entravano all’interno ma nello stesso frangente notavano un soggetto uscire dall’immobile con indosso uno zaino, un borsone e una borsa a tracolla.

L’uomo, prontamente bloccato con la refurtiva addosso veniva perquisito e si rinvenivano numerosi monili in oro, perle, diamanti, diversi orologi di valore e la somma di tremila euro in contanti, il tutto provento del furto perpetrato all’interno dell’abitazione poco prima. In considerazione di quanto accertato dai poliziotti il trentottenne, noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e con in atto la misura dell’obbligo di firma alla P.G., è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, in attesa di convalida a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Nello stesso frangente il proprietario dell’immobile oggetto di furto, portatosi in Commissariato per la relativa denuncia, riconosceva tutta la refurtiva trafugata come di sua proprietà e pertanto gli veniva riconsegnata. Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato nel territorio ipparino finalizzata al contrasto dei reati predatori, in specie dei furti in abitazione maggiormente frequenti nel periodo delle vacanze estive.