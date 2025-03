Preso il pirata della strada che con una moto da cross ha investito una ragazzina

Caltanissetta - È stato identificato e denunciato dai carabinieri il giovane che questa mattina, a Caltanissetta, a bordo di una moto da cross, ha investito una ragazza di 15 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali per recarsi a scuola. I militari dell’Arma hanno visionato le telecamere e nel giro di qualche ora è stato individuato il ragazzo, anche lui minorenne, che aveva causato l’incidente fuggendo e senza prestare soccorso. Il minore, la cui famiglia ha nominato come difensore l’avvocato Sergio Iacona, è stato sentito dai carabinieri che lo hanno denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso.

