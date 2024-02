Preso l'autocarro che smaltiva rifiuti in maniera abusiva

Modica - Gli agenti del Commissariato di Modica nei giorni scorsi ha proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa di un autocarro colmo di rifiuti ferrosi ed elettrodomestici da smaltire per un peso complessivo di 250 kg.

Presso il quartiere Sorda gli Agenti entrati in contatto con l’autocarro lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a controllo in considerazione anche del fatto che il materiale contenuto nel cassone, da verificare, non era assicurato con le dovute protezioni. A bordo dell’autocarro sono stati identificati, un sessantaseienne e un tretatreenne, entrambi residenti nella provincia di Siracusa, che non hanno fornito e una spiegazione valida in merito alla tracciabilità del materiale trasportato, né esibivano le previste autorizzazioni per il trasporto di materiali pericolosi e non costituenti rifiuti.

In assenza delle suddette autorizzazioni e in considerazione dei precedenti di polizia specifici, i due uomini sono stati accompagnati al Commissariato di di Modica per ulteriori accertamenti, al termine dei quali, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria in stato di libertà per raccolta e trasporto abusivo di rifiuti in concorso, reato sanzionato dal c.d. “Codice dell’Ambiente”.

Al fine di interrompere la prosecuzione/reiterazione del reato, gli Agenti del Commissariato hanno proceduto al sequestro dell’autocarro che è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.