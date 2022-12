Preso l'uomo che ha rapinato una anziana a Ragusa

Ragusa - Dal mese di novembre di quest’anno la Squadra Mobile di Ragusa ha condotto serrate indagini di Polizia Giudiziaria volte all’identificazione dell’autore di scippi, rapine al passo e furti aggravati commessi in zona centro storico di Ragusa nel quadrilatero compreso tra le Vie Mario Leggio, Sant’Anna, G.B. Odierna e Matteotti, culminati - in pieno giorno la mattina del 17 dicembre - con la rapina aggravata in danno di una settantanovenne di Ragusa che è stata trasportata presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dopo aver riportato alcune lesioni.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Ragusa, coordinate dal Sost. Procuratore della Repubblica dott. Santo Fornasier, hanno portato il 23 dicembre, all’emissione di un Decreto di Fermo di Indiziato di Delitto a carico del cittadino gambiano C.A., titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari e senza fissa dimora.

L’attività di indagine, supportata da servizi di appostamento e pedinamento, dalla disamina di apparati di videosorveglianza installate nella zona di interesse, ha consentito di immortalare la faccia del soggetto autore della rapina aggravata.

L’extracomunitario, che indossava un giubbotto double-face, al fine di eludere le investigazioni, subito dopo la commissione dell’evento delittuoso provvedeva a intercambiare il lato esterno del capo di abbigliamento con quello interno di diverso colore, particolare che non è sfuggito agli inquirenti.

A tradire il gambiano è stato oltre, all’abbigliamento indossato durante la perpetrazione dell’evento delittuoso, anche il fatto che dopo qualche ora dalla rapina si recava presso un esercizio “COMPRO ORO” del centro di Ragusa per porre in vendita la collana dell’anziana. Nella circostanza si è registrato esibendo il proprio documento di identità.

Gli incontrovertibili elementi probatori acquisiti, insieme con l’ulteriore visione delle immagini installate presso il “COMPRO ORO” e la comparazione del volto acquisito con quelle delle immagini degli extracomunitari fotosegnalati, hanno permettesso di identificare senza ombra di dubbio l’autore dei delitti.

Il personale in servizio è riuscito a recuperare la collana sottratto alla vittima restituendolo alla stessa.

Il Giudice per le Indagini Preliminari c/o il Tribunale di Ragusa, dott.ssa E. Schininà, a conferma dell’imponente quadro indiziario raccolto dagli investigatori e dalla locale Procura della Repubblica, organo che ha emesso il Decreto Motivato di Fermo di Indiziato di Delitto, convalidava il FERMO disponendo la misura cautelare in carcere nei confronti del gambiano.