Prete positivo al Covid fa bere decine di fedeli dallo stesso calice VIDEO

Cosenza - Un prete della cattedrale di Lungro ha fatto bere decine di fedeli dallo stesso calice durante un’eucarestia, in spregio a ogni misura anti Covid e nonostante fosse lui stesso positivo al Covid-19. Il sindaco della comune cosentino Giuseppe Santoianni, viste le immagini e appreso della positività al Coronavirus anche di un altro sacerdote presente in chiesa, ha immediatamente fatto chiudere e sanificare la cattedrale di San Nicola di Mira. La cerimonia si stava tenendo secondo il rituale bizantino, che prevede che tutti bevano dallo stesso calice durante l’eucarestia, come testimonia il video pubblicato e rimosso (ma troppo tardi) sul profilo social del prete, con decine di fedeli in fila con la mascherina abbassata e senza distanziamento. Le autorità sanitarie calabresi stanno faticosamente cercando di ricostruire il tracciamento dei partecipanti alla funzione religiosa, mentre il prete sarà chiamato a rispondere dell’infrazione alle norme anti contagio, che ovviamente non ammettono deroghe per particolari tradizioni liturgiche.