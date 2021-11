Messina - Principio d’incendio, attorno alle 16.30 del pomeriggio, a bordo della nave Caronte&Tourist, che ha inizato far fumo attraversando lo Stretto a causa di un principio di incendio in sala macchine, che comunque non si è trasformato in fiamme.

Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco, una motovedetta della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e una della Guardia costiera di Messina con due rimorchiatori, per trasportare nave e passeggeri a Villa San Giovanni.