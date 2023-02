Professore si lancia da finestra del terzo piano a scuola, è morto

Licata, Agrigento - E' morto il professore che ieri mattina si è lanciato dalla finestra dell’istituto tecnico “Ines Giganti Curella” di Licata.

In seguito al violento impatto con il suolo e la segnalazione al 118, il professore era stato trasferito prima all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata e poi, viste le sue gravi condizioni, all’ospedale Cannizzaro di Catania. Purtroppo il 47enne si è spento, dopo diverse ore di agonia, nel nosocomio catanese, dove era giunto in elisoccorso. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Licata sulla morte del professore, che pare soffrisse di disturbi e per questo era stato esonerato dall’insegnamento e impiegato in biblioteca.