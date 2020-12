Profonda ferita al volto per bambina azzannata da rottwailer

Pozzallo - Ha riportato dieci punti di sutura al volto e una brutta ferita alla gola la bambina di 4 anni di Pozzallo morsa più volte oggi dal suo cane rottwailer mentre tentava di accarezzarlo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni anche se è presto per comprendere quali saranno le conseguenze estetiche.

L’equipe del reparto chirurgia dell’ospedale maggiore di Modica, diretta dal primario Goffredo Caldarera, che ha assistito la piccola, assicura che il decorso post operatorio non presenta rischi.

