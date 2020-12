Promessa sposa a 14 anni, ma lei ama un altro: il padre va a processo

Bari - Una storia che sembra davvero di un altro mondo viene dal capoluogo pugliese. Protagonista una ragazzina di 14 anni promessa sposa già da quando era in fasce. Suo padre, 50 anni, originario dello Sri Lanka, avrebbe voluto farla sposare con un suo connazionale di 16 anni, per mantenere le tradizioni di famiglia, ma lei - innamorata di un suo compagno di classe italiano - si è ribellata confidando alla propria insegnante le vessazioni, le minacce e anche le botte del padre ai suoi rifiuti. La docente ha inviato la segnalazione ai servizi sociali, impedendo all’ultimo il matrimonio combinato: il padre infatti aveva già organizzato la cosiddetta “festa del menarca”, un rito cingalese che indica il passaggio all’età fertile. Il giudice minorile è riuscito ad intervenire in tempo, bloccando la celebrazione e le successive nozze combinate. L’uomo, accusato di maltrattamenti e umiliazioni psicologiche, è stato rinviato a giudizio e dovrà presentarsi in aula il 5 marzo del 2021, difeso dall’avvocato Paolo Spalluto. I nomi dei protagonisti della vicenda non sono stati chiaramente diffusi per proteggere l’identità della minorenne.