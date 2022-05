Promessa sposa trovata morta nella vasca da bagno

Palermo - Una giovane di 33 anni è stata trovata morta stamani, dentro la vasca da bagno del suo appartamento al Capo: il 118 ha fatto di tutto per salvarla, ma non c’è stato verso. La donna si sarebbe dovuta sposare a breve col fidanzato e fino ad alcuni mesi fa aveva tanti progetti per le nozze da preparare, spiega incredula la famiglia: poi d’un tratto la depressione e il cambiamento di umore.

Fino al drammatico epilogo di oggi. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio, come sembra, o di un malore: in entrambi i casi nessuno dei parenti riesce a darsi al momento una spiegazione su quanto successo. "Una bella ragazza, che fino a poco tempo fa amava la vita e aveva un futuro davanti - racconta una conoscente -, poi nessuno ha compreso cosa sia scattato dentro". Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che ha già eseguito l’ispezione sul corpo.

