Promoter decapitata, killer si suicida ingoiando sacchi di immondizia

Monza - Vito Clericó, il 64 enne milanese condannato in secondo grado all'ergastolo per l'efferato omicidio nel 2017 dell'amica Marilena Rosa Re, promoter 58enne fatta a pezzi per soldi, si è suicidato ieri sera nel bagno comune del carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dov'era detenuto. L'uomo ha ingoiato sacchetti dell'immondizia fino a soffocarsi: una modalità che la dice lunga sul suo stato psicologico maturato dietro le sbarre. L'assassino ha lasciato una lettera in cella, in cui spiega il gesto estremo criticando l'operato della giustizia italiana.