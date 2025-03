«Pronto, vorrei ordinare delle pizze»: bimbo di 10 anni salva la mamma dal padre violento

Latina - «Pronto, salve, vorrei ordinare delle pizze». Sembra l'inizio di una telefonata come tante. Ma se a chiamare è un bambino di appena 10 anni e il destinatario il centralino del 112, non può non trattarsi di una situazione anomala. È infatti proprio in questo modo che in provincia di Latina una donna è stata recentemente salvata dall'ennesimo episodio di violenza da parte del marito, il padre del piccolo. Lo hanno raccontato lunedì al Conservatorio della città pontina il questore Fausto Vinci e il comandante provinciale dei carabinieri Christian Angelillo, ospiti di un evento dedicato a Carla Gatto a cui ha preso parte anche il figlio Gino Cecchettin.

«Sei in pericolo? Qualcuno ti sta facendo del male?», la (pronta) risposta data al bimbo. Dall'altra parte della cornetta solo silenzio. O meglio: le urla e i rumori di colluttazione chiaramente udibili in sottofondo valevano più di mille parole. A quel punto l'operatore ha geolocalizzato il dispositivo e inviato una pattuglia dei carabinieri all'indirizzo rilevato. Nel giro di pochi minuti l'uomo è stato così arrestato mentre era ancora intento ad aggredire la moglie e i figli: subito denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato inoltre raggiunto da un provvedimento urgente di allontanamento da casa (a cui potrebbero presto seguire ulteriori misure cautelari atte a scongiurare il ripetersi delle aggressioni).

Come emerso da successivi accertamenti, già più volte in precedenza il bambino aveva contattato il 112, ma senza mai aprire bocca. La svolta, dunque, è di fatto arrivata quando ha impiegato la frase in codice sulle pizze, probabilmente appresa in tv, sul web o durante un incontro a scuola. Non è d'altronde il primo frangente in cui tale stratagemma viene utilizzato per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (a questo link un esempio risalente al 2021): la differenza è che in questo caso a servirsene non è stata direttamente la vittima dei maltrattamenti, bensì un provvidenziale – quanto giovanissimo – testimone presente in casa.