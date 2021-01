Pubblica foto sui social senza autorizzazione, sparatoria in Sicilia

Gela - Una foto pubblicata su Facebook finisce in sparatoria a Gela. Un giovane ha postato su Facebook una foto raffigurante due persone senza il loro permesso, scrivendo come didascalia un commento inappropriato. I due hanno cercato un chiarimento con il ragazzo che aveva pubblicato la foto sui social network, andando sotto casa sua, nei pressi del cimitero monumentale di Gela, in piena notte, nonostante il coprifuoco in vigore.

L’autore della pubblicazione della foto per tutta risposta ha sparato dalla propria abitazione diversi colpi di pistola nei confronti dell’auto dei due, una Fiat Bravo. I due sono riusciti a scappare, mentre i colpi raggiungevano l’auto distruggendo il parabrezza e il cofano anteriore. Sul posto sono arrivati nella notte gli uomini della Polizia scientifica che hanno raccolto i reperti della sparatoria, individuando l’uomo protagonista della lite.