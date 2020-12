Pubblicano festa di compleanno su Facebook, 42 multati a 400 euro

Siculiana, Agrigento - Non solo hanno organizzato e partecipato – all’esordio della ritrovata zona «gialla» – ad una festa, ma per non dimenticare quei momenti, hanno realizzato e postato video e fotografie su Facebook. Immagini che, riguardando un numero così alto di cittadini, non sono passate inosservate ai militari dell’Arma della stazione di Siculiana, nell'agrigentino. I carabinieri con pazienza hanno identicato i partecipanti alla festa e, alla fine, nella giornata di ieri, hanno elevato 42 sanzioni elevate. Multe da 400 euro per ciascun partecipante alla festa per aver determinato, in violazione di quanto prescritto dalle normative anti-Covid, assembramenti. Perché che la Sicilia sia zona «arancione» o «gialla» il divieto di assembramento è rimasto.