Puliscono una autocisterna e vi finiscono dentro, salvati

Acate - Stamani, alle ore 08:30 la squadra operativa del distaccamento di Vittoria, è intervenuta sulla S.P.2 Vitoria-Acate, per il soccorso a una persona.

Nel sito del lavaggio annesso a un distributore di carburante, due operai hanno effettuato attività di pulizia di una autocisterna che trasportava gasolio; sono scesi all’interno della stessa, e sono rimesti storditi dai vapori.

I vigili del fuoco sono riusciti a passare le maschere collegate agli autoprotettori in dotazione alle squadre dei pompieri ai due malcapitati. Tirati fuori dalle secche dei vapori, i due operai sono stati assegnati alle cure del personale del 118 che per precauzione aveva interessato l’elisoccorso. Appurate le loro condizioni di salute i due sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vitoria, e personale del servizio di prevenzione della ASP di Ragusa.