Pullman contro tir sull’autostrada A1, morti due giovani autisti siciliani

Fiano Romano, Roma - Tragico incidente nella notte sull’autostrada A1, dove un pullman in uso alla Prefettura di Agrigento si è scontrato frontalmente con un tir. A perdere la vita i due giovani autisti, impegnati nel trasporto di un gruppo di circa cinquanta migranti in Piemonte. Si tratta di Alberto Vella, 34 anni, e Davide Giudice (conosciuto come Daniel), 32 anni, entrambi di Favara, nell’Agrigentino.

Il drammatico impatto è avvenuto alle 2.22 circa all’altezza di Fiano Romano. Il bus della Patti tour di Favara, che ha un contratto con la prefettura di Agrigento, stava trasferendo i migranti, sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, ai centri d’accoglienza del Piemonte. Il viaggio aveva avuto inizio alle 10 di ieri da Porto Empedocle.

Oltre ai due morti, si registrano 25 migranti rimasti feriti, alcuni anche in modo grave. Due sono stati infatti trasferiti in codice rosso al Gemelli e all’Umberto I, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altri otto, in codice giallo, si trovano presso diversi ospedali della zona. La restante parte dei migranti è invece rimasta illesa. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. La polizia stradale è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.