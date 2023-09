Pulmino contro auto a Pozzallo, undici feriti, tre gravi, elisoccorsi

Pozzallo - Pauroso incindente stradale alle porte di Pozzallo, nella parte finale della statale che da Modica conduce alla cittadina marinara. Poco dopo le 15 di oggi si è verificato lo scontro frontale fra un pulmino turistico 9 posti con altrettanti occupanti (si tratta di turisti maltesi) e una Volkswagen T-Roc a bordo della quale viaggiavano tre persone.

Secondo una prima parziale e sommaria ricostruzione uno dei due mezzi avrebbe invaso l'altra corsia. L'urto è stato violentissimo. Tutti gli occupanti dei due mezzi hanno riportato ferite, ma i tre più gravi sono le persone a bordo della T-Roc. Sul posto sono giunte tre ambulanze e l'elisoccorso.

Per estrarre dalle lamiere la coppia dentro la T-Roc è stato necessario per i vigili del fuoco segare in due la macchina.

Notizia in aggiornamento.