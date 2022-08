Punto da calabroni, muore in seguito a uno choc anafilattico

Pordenone - Un uomo, di 45 anni, di Claut (Pordenone), è morto per uno choc anafilattico causato dalla puntura di alcuni calabroni. L'episodio è avvenuto in un giardino di San Martino di Campagna (Aviano). L'uomo è stato subito soccorso da un amico che si trovava con lui e che ha capito la gravità della situazione.

Dunque l'uomo è stato trasferito d'urgenza, in ambulanza, in ospedale a Pordenone, dove però è spirato poche ore dopo il ricovero. Indagini sono state avviata dai Carabinieri di Sacile: da quanto si è appreso, la vittima in passato non aveva mai sofferto di allergie specifiche.