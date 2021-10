Pusher mostra il malloppo: "A voi morti di fame la cittadinanza" VIDEO

Catania – La vergogna va in onda live su TikTok: a un paio di settimane dal caso del spacciatore palermitano che sbeffeggiava i giudici sullo stesso social, ne è spuntato fuori un altro a Catania - almeno secondo quanto sostiene il sito LiveSicilia - che esibisce una consistente mazzetta di banconote per sfidare gli “spioni” che avrebbe osato chiamare la polizia, sollecitando un controllo che gli avrebbe procurato poi una perdita di 1500 euro. Quisquilie per il protagonista della diretta social - Antony Diamante, al secolo Pantò - visto che di “soldi io ne ho un chilo” urla al cellulare sfoggiando i bigliettoni, invece “voi dovete campare con la cittadinanza”.