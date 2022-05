Cinque auto coinvolte in un incidente in via Loreto Gallinara, 7 feriti

Modica - Incidente oggi pomeriggio in via Loreto Gallinara a Modica dove cinque auto sono rimaste coinvolte in un sinistro. Ci sono diversi feriti, soccorsi e ricoverati all'ospedale Maggiore di Modica e al Giovanni Paolo II di Ragusa. In totale sono sette le persone ricoverate per lesioni in seguito allo scontro.

Secondo una prima ricostruzione, un automobilista avrebbe lasciato senza freno a mano la propria auto, che è rovinata sulle altre provocando il sinistro. Nessuno dei feriti versa in gravi condizioni.