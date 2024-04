Quattro gattini intrappolati in una grondaia a Donnalucata, ecco i pompieri

Scicli - Curiosi e imprevedibili, quattro gattini sono andati a cacciarsi dentro la grondaia di una casa in via Cagliari a Donnalucata. I residenti del quartiere, sentendo i continui miagolii e avendo intuito la situazione di pericolo, hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per liberare i quattri micini.