Raccoglievano olive, moglie e marito vittime di una esecuzione

Reggio Calabria - Due coniugi, Giuseppe Cotroneo, 58 anni, e la moglie Francesca Musolino, 51, sono stati uccisi ieri pomeriggio in una frazione di Calanna, nel Reggino. Marito e moglie erano nelle campagne per la raccolta delle olive, quando qualcuno gli ha sparato con un fucile. E' stato uno dei figli della coppia, poco distante, a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi dopo aver sentito l’esplosione dei colpi e visto i corpi dei genitori stramazzare a terra. Ogni intervento dei sanitari si è però rivelato inutile per la coppia. Sulla dinamica del doppio omicidio stanno indagando i carabinieri di Villa San Giovanni: la dinamica appare quella del regolamento di conti, della vendetta, ma – oltre al movente - non è ancora chiaro se a sparare siano stati uno o più sicari.