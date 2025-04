Raffaella Scudiero uccisa dall’airbag difettoso, sull’auto c’era una campagna di richiamo

Napoli - Si tenta di fare luce sulla morte di Raffaella Scudiero, la 25enne rimasta vittima di un incidente l’altra mattina alla periferia di Acerra (Napoli). Dai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale la dinamica e l’impatto dell’auto non farebbero pensare a un sinistro mortale.

Dalle immagini registrate da alcune telecamere presenti in zona, la manovra di sorpasso effettuata dalla ventiseienne sembra essere stata imprudente, al pari di quella effettuata dalla Fiat Panda che ha cercato di svoltare a sinistra, ma lo scontro non sarebbe stato particolarmente violento, come pure l’impatto che la Citroen C3 ha avuto con il cordolo del marciapiede dove ha terminato la sua corsa.

Oggi probabilmente sarà effettuata l’autopsia per chiarire cosa abbia provocato il decesso della povera Raffaella che ha riportato una ferita da taglio alla gola da dove c’è stata una copiosa fuoriuscita di sangue. A colpire la ragazza potrebbero essere state delle schegge che si sarebbero staccate dallo sterzo dopo l’avvenuta esplosione dell’airbag. Sempre oggi verrà nominato dalla Procura di Nola, che coordina le indagini, non solo il medico legale che dovrà procedere all’esame autoptico, ma anche il perito che dovrà studiare la cinetica dell’incidente e verificare le condizioni tecniche dell’auto finita sotto sequestro conservativo.

La Citroen C 3 era stata acquistata dalla madre della vittima lo scorso aprile ed era tra quelle interessate dalle campagne di richiamo da parte della casa produttrice perché montava un airbag difettoso considerato essere addirittura pericoloso per i guidatori. La Citroën ha richiamato oltre 600mila auto in Europa, Medio Oriente e Nord Africa a causa di quell’airbag prodotto dalla casa giapponese Takata. Nella lettera inviata a maggio 2024 ai proprietari delle vetture, Citroën C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019 è scritto che c’è il rischio di «gravi lesioni o morte» a causa di un guasto al dispositivo di gonfiaggio. Addirittura ai proprietari viene intimato di non guidare quei veicoli fino all’avvenuta riparazione.

In pratica il gas contenuto all’interno del dispositivo con il passare del tempo provocherebbe una più rapida e violenta esplosione che addirittura avrebbe provocato in molti casi la morte dei passeggeri. Lo scorso maggio a seguito di uno scontro frontale tra due auto a Catanzaro è deceduta una giovane studentessa colpita da un oggetto metallico liberato in seguito proprio all’esplosione dell’airbag di cui era dotata la sua C3, così come hanno accertato i magistrati.

Ad agosto scorso la casa produttrice ha inviato altre lettere ai proprietari delle auto interessate invitandoli a registrarsi e a provvedere tramite le officine autorizzate alla sostituzione degli airbag e mettendo a disposizione delle auto sostitutive visto l’enorme parco auto venduto in Italia. La Citroen su cui viaggiava la povera Raffaella era tra quelle interessate dal richiamo, ma al momento non si sa se la proprietaria abbia ricevuto o meno la lettera inviata dalla Stellantis (la società proprietaria del marchio Citroen). Anche perché l’auto immatricolata nel 2009 è stata acquistata nel tempo da ben cinque persone e rivenduta a quattro concessionarie fino ad aprile dell’anno scorso quando è diventata di proprietà della famiglia Scudiero.

La giovane si era messa in viaggio da Acerra, dove abitava per andare al lavoro in call center nella vicina Cancello, una frazione di San Felice a Cancello nel Casertano. Raffaella in fase di sorpasso ha impattato con una Fiat Panda che da via Pietrabianca ha tentato di svoltare a sinistra verso via Toma. Poi ha perso il controllo della sua auto finendo la corsa sul cordolo di una marciapiede. L’uomo alla guida della Fiat Panda, un imprenditore agricolo di mezza età è indagato per omicidio stradale.