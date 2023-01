Ragazza accoltellata, aggressore fermato da marito e moglie carabinieri

Milano - Era a bordo di un treno diretto a Brescia con una borsa nella quale aveva nascosto due grandi coltelli da cucina e un taglierino. Indossava ancora gli stessi abiti della sera di Capodanno quando, alla stazione Termini, ha sferrato tre coltellate al fianco destro di Abigail Dresner, turista israeliana di 24 anni. La ragazza subito soccorsa è stata trasportata al policlinico Umberto I dove è tuttora ricoverata in condizioni serie ma stabili. Probabilmente le sue intenzioni erano quelle di lasciare il Paese ma è stato fermato alla stazione Milano Centrale il cittadino polacco accusato della folle e feroce aggressione.

È Aleksander Mateusz Chomiak, 25 anni, e a riconoscerlo è stata una coppia di carabinieri fuori dal servizio. I due militari - lui un vice brigadiere del Nucleo Radiomobile di Milano, lei in forza all’infermeria del Comando Legione Carabinieri di Milano - non appena saliti sul treno hanno capito che era lui il ricercato grazie a quelle foto, meticolosamente estrapolate dalla Polfer dal sistema di videosorveglianza della stazione Termini che la polizia ha poi diffuso fra tutte le forze dell’ordine in ogni angolo del Paese dopo la fuga dell’uomo. Così è stato fermato, non ha opposto resistenza.

Con sé aveva una borsa che non è la busta di plastica azzurra catturata dagli occhi elettronici di Termini dove tra qualche vestito aveva occultato anche due coltelli e un taglierino e molto probabilmente uno è quello usato contro la 24enne. Le condizioni della ragazza restano serie ma è fuori pericolo. Le coltellate, pur essendo state inferte in profondità - una delle tre le ha perforato il fegato - non sono state mortali.