Ragazza cinese trovata morta nel greto dalla maestra con la scolaresca. E’ stata identificata

Chiavari, Genova - Una maglietta nera, pantaloni jeans e scarpe bianche. Il suo corpo inerme era in mezzo al greto dell’Entella, in corrispondenza di via Parma. Ad avvistarlo una maestra che aveva portato la sua classe a scoprire la fauna che vive nel fiume. Ad un certo punto col binocolo ha visto il corpo esamine e ha avvertito il 112. Erano le 10 circa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno rimosso il corpo dopo che i carabinieri e polizia di Stato hanno fotografato la salma nella posizione in cui è stata trovata. Il medico del 118 ha constatato il decesso. Apparentemente sul corpo non ci sono segni di violenza. Le indagini dei carabinieri sono indirizzate a identificare la giovane. La salma trasferita all’Istituto di medicina legale di Genova, è a disposizione della Procura che chiederà l’autopsia per accertare le cause e l’ora del decesso. La prima domanda è: perché la ragazza era in quel punto? Stava forse scappando?. Qualcuno l’ha portata nel greto quando era morta?

Intanto la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio. Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia che verrà eseguita lunedì.