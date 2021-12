Ragazza si suicida in mare a Donnalucata. Salva l'amica

Scicli - Una tragedia incredibile. Due giovani donne si sono recate in contrada Timperosse, tra Donnalucata e Playa Grande, oggi pomeriggio, per suicidarsi lanciandosi in mare.

Una delle due, una milanese di 33 anni, è riuscita nell'intento, e si è tolta la vita, l'amica, in parte originaria di Giarratana ma residente in altra città del Nord Italia, ha avuto un ultimo ripensamento e ha chiamato i soccorsi quando per l'amica non c'era più nulla da fare. Circostanza ancor più incredibile, la sopravvissuta racconta che insieme all'amica sarebbero arrivate in taxi dal del paesino collinare ibleo di Giarratana per fermarsi in prossimità del tratto di mare dove c'è una scogliera scoscesa.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Scicli. La ragazza che ha chiamato i soccorsi è ora ricoverata in stato confusionale in ospedale. Sul posto il magistrato di turno. Pare che prima di compiere il gesto, le due avrebbero telefonato alle forze di polizia sostenendo di aderire a una setta.