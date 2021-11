Ragazza investita due volte, la pirata si presenta in caserma: «Eccomi»

Palermo - Si è presentata in caserma la persona al volante della macchina che alle 3 di notte di venerdì sera, in viale del Fante, ha investito una 20enne all’uscita da una festa a Villa Bordonaro (foto). Si tratta di una coetanea della vittima: era al volante della Fiat 500 che ha travolto per una seconda volta B.G., ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia.

Già ieri mattina la giovane ha bussato al portone della stazione dei carabinieri allo Zen: era in auto con altre amiche, ma non si sa cos’abbia detto ai militari. La vittima è stata investita una prima volta da una macchina, mente attraversava la strada. Quando è caduta è stata travolta dalla Fiat 500, che sopraggiungeva. La ragazza al volante della prima vettura, anche lei ventenne, si era fermata a prestare soccorso; la seconda no.