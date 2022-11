Ragazza scomparsa sulla nave Genova-Palermo, in sms aveva scritto Addio

Palermo - Prima di sparire, avrebbe detto addio a un amico con un messaggino inviato dal cellulare la ragazza palermitana di vent’anni, residente a Codogno (Lodi), scomparsa sulla nave “Suprema” della Gnv durante la tratta Genova-Palermo. Le ricerche sono incessanti da ieri mattina, la nave è stata setacciata a cima a fondo, purtroppo, senza risultati. Poi la scoperta che ha fermato le operazioni della Capitaneria e degli agenti della Mobile di Palermo almeno a bordo della “Suprema”. Il messaggino con cui la ragazza chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere non è mai arrivato a destinazione, non è mai partito, ma rende purtroppo quasi certo che la ventenne si sia gettata in mare.

Il fratello di 16 anni, che ha rinvenuto il cellulare, aveva dato l’allarme al risveglio quando non aveva trovato sua sorella in cabina. Le forze dell’ordine stanno anche guardando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del traghetto, dopo aver controllato tutte le vetture a bordo prima dello sbarco. La ragazza e suo fratello stavano andando, da soli, a trascorrere una vacanza dalla nonna siciliana.

«Appena appresa la notizia della scomparsa della ragazza il comando di bordo si è immediatamente adoperato per avviare le ricerche e sono state subito contattate le forze dell'ordine» fa sapere la compagnia Gnv. «Offriamo alle autorità tutta la collaborazione possibile e teniamo ad esprimere la nostra vicinanza alla famiglia della giovane».

Un monitoraggio via radio con le imbarcazioni che stanno navigando nello stesso tratto di mare toscano dove è passato il traghetto, è in corso da parte della Capitaneria di porto di Livorno. In base alle indagini la giovane sarebbe sparita mentre la nave era in transito nella zona di Livorno. Un velivolo del nucleo di Pescara della Guardia Costiera ha sorvolato per intero la tratta fatta dal traghetto dalla Liguria alla Sicilia.