Ragazzo di 25 anni annega a Capaci

Capaci, Pa - Tragedia in spiaggia stamani a Capaci: un ragazzo sui 55 anni è morto per annegamento, sotto gli occhi dei bagnanti. Sul posto forze dell’ordine e soccorsi. La dinamica dell'incidente è ancora interamente da ricostruire.

Si tratta dell’ennesimo dramma del mare siciliano in questa estate 2022. Solo una decina di giorni fa 4 persone hanno rischiato di annegare a Marina di Ragusa, nei pressi di Baia del Sole: a trarli in salvo, evitando una nuova sciagura, sono stati alcuni pallanuotisti della Polisportiva Erea che si trovavano in spiaggia. Tra loro c’era anche il tecnico della squadra, Sergio Avellino.