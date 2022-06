Ragazzo di 26 anni muore in mare a Petrosino

Petrosino, Tp - Un giovane di 26 anni è morto ieri sera nel mare di Petrosino: il bagnante, di origine tunisina, si era tuffato in mare ma non è piu' tornato a riva. Sono scattate le ricerche nella zona di Punta Biscione (foto) e i sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo lunghe ricerche, hanno recuperato a tarda notte il cadavere.

Resta da appurare se il ragazzo sia stato colto da un malore improvviso malore mentre nuotava, o se sia stato sopraffatto dalle onde. A lanciare l'allarme alla Capitaneria di Porto è stato un conoscente che era in spiaggia con la vittima, allarmato dal fatto di non vederlo tornare dopo il tuffo in acqua.