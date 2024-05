Ragusa, 23enne gambiano spacciatore in piazza Matteotti

Ragusa - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa lo scorso fine settimana hanno denunciato a piede libero un cittadino gambiano di 23 anni residente in città, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso in flagranza a spacciare hashish ad un minorenne, nella centralissima piazza Matteotti. La cessione, di pochi grammi, è stata scoperta dai militari dell’Arma che, intervenuti, hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale il giovane africano e rinvenuto poche altre dosi dello stesso stupefacente, già confezionato e pronto per essere ceduto.

Sequestrata la sostanza, il gambiano è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso, al termine dei quali è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione ai fini di spaccio di modica quantità di sostanza stupefacente. Per il minorenne, invece, è scattata la segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore; per lui si avvierà quindi il percorso amministrativamente previsto per i consumatori di sostanze stupefacenti.