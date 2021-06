Ragusa, 400 rondoni collassati in 24 ore VIDEO

Ragusa - Sono già circa 400 i rondoni caduti dai nidi tra ieri e le prime ore di oggi in città, senza contare quelli finiti sotto le ruote delle macchine. Con il caldo record di questi giorni "la nuova generazione di rondini non è ancora in grado di spiccare il volo e sopravvivere senza il nostro aiuto - scrivono su i social i volontari allegando i video che vi mostriamo -. E tra l'altro alimentarle regalerà un'enorme ricchezza al vostro cuore, è un'esperienza meravigliosa!".

Il presidio veterinario in via Ing. Migliorisi 51 è ormai un “magazzino” di scatoloni con i piccoli volatili allo stremo. L'associazione "Sicilia Animal Save" mette a disposizione il numero whatsapp +39 3273541017 ma non ce la fa a stare appresso a tutte le richieste: nell'ultimo video mostra come si apre il becco quando gli si dà da mangiare o da bere, nel caso non lo facessero da soli: basta fare pochissima pressione ai lati, il becco è però molto delicato quindi va fatto con estrema cautela.