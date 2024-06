Ragusa, 57enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

Ragusa - Un uomo di 57 anni è stato trovato cadavere dai carabinieri nella sua abitazione di via Roma a Ragusa. Sono stati i militari dell'Arma e i Vigili del fuoco a intervenire dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa. E' intervenuto anche personale del 118 che, tuttavia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo che viveva da solo. Il 57enne era anche assistito, per alcune ore, dai Servizi sociali del Comune di Ragusa. La morte sarebbe stata provocata da un infarto.