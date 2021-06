Ragusa, anziano muore solo in casa

Ragusa - Alle ore 18:45 di sabato 12 giugno perveniva alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di

Ragusa una richiesta di soccorso, in prossimità dell’ex ospedale civile, da parte di una signora il cui anziano genitore non le rispondeva al citofono e alle chiamate telefoniche.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, in pochi minuti riuscivano ad accedere nell’appartamento rinvenendo l’85 enne privo di vita.

Sul posto personale medico del 118 ne constatava il decesso per cause naturali.