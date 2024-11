Ragusa, Audi si ribalta in via Fieramosca, due feriti

Ragusa - Audi si ribalta nel corso della notte. E’ accaduto intorno all’1,20 lungo la via Ettore Fieramosca, di fronte alla scuola Quasimodo. L’auto ha prima tamponato un’altra vettura che era parcheggiata, una Citroen, e poi ha finito la propria corsa ribaltandosi. Due feriti, che si trovavano a bordo dell’auto, sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle auto (la foto è di repertorio).