Ragusa, auto in fiamme in via F.lli Bandiera

Ragusa - Auto in fiamme in via Fratelli Bandiera, a Ragusa, questa mattina. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno subito messo in sicurezza l’area e domato le fiamme. Tanta la paura fra i passanti e i residenti che hanno prima visto moltissimo fumo uscire dal motore dell’auto e poi le fiamme. Sembra che l’incendio abbia avuto origine da un problema al motore della vettura, una Fiat Punto di colore bianco che in quel momento era in marcia.