Ragusa, auto investe e divelle sbarra del passaggio a livello. FOTO

Ragusa - L'episodio si è verificato ieri pomeriggio a Ragusa, in via Paestum, in prossimità del passaggio a livello. Un incauto automobilista, mentre procedeva lungo la strada in questione, salendo lungo la stessa, è andato a sbattere contro la sbarra che, evidentemente, si stava abbassando in vista del transito del treno. La sbarra è finita a terra mentre l’automobilista si è reso irreperibile.