Ragusa, auto precipita da piazza Vann'Antò sulla ferrovia. FOTO

Ragusa - Terribile incidente oggi intorno alle 14 in piazza Vann'Antò a Ragusa. Un'auto è precipitata dal viadotto sulla ferrovia. I due occupanti della vettura sono miracolosamente illesi.

Il conducente, un cittadino di origine albanese, a quanto sembra per una manovra azzardata dopo avere urtato un’altra vettura, ha perso il controllo. L’auto è dunque precipitata dal ponte che supera il Trivio Cucinello sino alla scarpata sottostante dove corrono i binari ferroviari della locale stazione. Sul posto, per accertamenti, la polizia e i sanitari del 118 per prestare soccorso.

Il comunicato dei pompieri

Alle 14 circa di oggi personale Vigili del Fuoco è intervenuto in piazza Vann'Antò dove è occorso un incidente che ha visto un'auto catapultarsi dal percorso viario alla sottostante ferrovia. L'auto condotta da un giovane con a bordo anche la madre per cause non ancora precisate ha divelto la ringhiera metallica ed è precipitata per circa 6 metri. Gli occupanti autonomamente hanno raggiunto la sede viaria ordinaria in attesa dei soccorsi. Personale Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area ed è ora in attesa di un carrello ferroviario per trasferire la Ford Fiesta in un punto di via Archimede dove potrà essere trasferita a bordo di un carro attrezzi. Sul posto presenti, personale 118, Polizia di Stato e Polizia Locale.