Ragusa, bruciata da teppisti la Tenda dell’Accoglienza FOTO

Ragusa - "Questa notte a Ragusa hanno bruciato la Tenda dell'Accoglienza, simbolo della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in vista della quale la Fondazione San Giovanni Battista ha curato la realizzazione di molti eventi” denuncia il presidente Renato Meli, diffondendo le foto allegate. La Tenda che è stata inaugurata il 20 settembre scorso nel capoluogo, in piazza San Giovanni, alla presenza dei rappresentanti di Prefettura, Questura, Comune e Diocesi; per essere trasferita poi presso Ponte vecchio, dove è stato steso il drappo formato dalle unione di stoffe di colori differenti.

“Attraverso la tenda abbiamo voluto ricostruire un luogo di incontro e partecipazione - continua Meli -, terreno fertile per lo sviluppo di un Noi sincero e arricchente. Il cammino che Papa Francesco ci ha proposto è faticoso impervio ed esigente ma, davanti a questo atto vandalico, capiamo quanto sia importante continuare in questo percorso, attraverso l'impegno della Comunità e il lavoro che gli operatori dell'accoglienza fanno giorno dopo giorno. Solo così si può rispondere con la testimonianza del servizio e la costruzione di quel Noi come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli" (Fratelli tutti, 8)".