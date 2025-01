Licodia Eubea, Catania - Gravissimo incidente della strada sulla Ss 514 in prossimità di Licodia Eubea, sulla Ragusa-Catania. Due macchine si sono scontrate per motivi in via di accertamento. I feriti subito trasportati negli ospedali della zona. Sono intervenuti i carabinieri di Caltagirone oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

Traffico bloccato e lunghe file per chi deve raggiungere il capoluogo etneo o quello ibleo. Notizia in aggiornamento.