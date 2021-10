Ragusa, chiuso un noto bar-ristorante per scarsa igiene

Ragusa - Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute presso attività e settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze sul rispetto dell’obbligo del “Green Pass” e sulle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, il NAS Carabinieri di Ragusa, in collaborazione con personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione della locale ASP, ha eseguito un provvedimento di chiusura dei laboratori adibiti alla preparazione pizze ed alimenti affumicati annessi ad un noto bar-ristorante del capoluogo Ibleo.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di detenzione e lavorazione delle pietanze destinate alla successiva somministrazione agli avventori. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.000 euro.