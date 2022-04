Ragusa, crollo nel cantiere del Teatro Concordia

Ragusa - "Stanotte si è verificato un crollo nel cantiere del Teatro Concordia". A renderlo noto è il sindaco di Ragusa, peppe Cassì.

"A cedere sono state alcune strutture murarie interne alla palazzina attigua allo spazio teatrale vero e proprio. Il crollo non ha avuto ripercussioni nell’area esterna al cantiere (tranne il trambusto udito dai vicini) e non ha causato danni a persone o cose. Le procedure di controllo e di sicurezza sono state subito attivate: insieme alla impresa incaricata dei lavori e al responsabile della sicurezza, si valuteranno le cause del crollo e si metterà in campo tutto quanto necessario per garantire la sicurezza degli operatori per la prosecuzione dei lavori", conclude il primo cittadino.