Ragusa - Incidente stradale martedì sera a Ragusa, in Via Paestum. Si sono scontrate una Lancia Y e di un’Alfa Romeo Mito. Nella collisione l’Alfa si è ribaltata ed il conducente è rimasto ferito anche se non in maniera grave. Illeso l’autista della Lancia.

Sul posto l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.