Ragusa, è andato a fuoco il Bon. Il locale è distrutto. VIDEO

Ragusa - Un terribile venerdì sera a Ragusa. A fuoco il Bon, il locale che si trova alla periferia della città, lungo la strada che conduce a Marina, in piena zona industriale. Per motivi in via di accertamento il locale ha preso completamente fuoco. Era in corso una serata della movida. Gli avventori sono stati tutti accompagnati fuori. Non si segnalano feriti. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sembra che il locale sia andato in buona parte distrutto.

I vigili del fuoco hanno cercato di spegnere il rogo, limitando il rischio che le bombole di gas della cucina potessero scoppiare. "Scoppiano le bombole, Maria, Dio Santo", si sente nel racconto di una donna che vi proponiamo in video. Il forte vento della serata ha alimentato il fuoco che ha interessato i locali della cucina del ristorante, pub-bar.

Nel luglio 2018 il locale era stato interessato da un altro incendio scatenato dal lancio di alcune lanterne luminose cinesi che avevano peraltro incendiato alcune auto della vicina concessionaria d'auto.