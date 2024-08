Ragusa, espulso straniero che perseguitava una donna ragusana

Ragusa - La Questura di Ragusa ha denunciato in stato di libertà un quarantaquattrenne straniero, ritenuto responsabile dei delitti di minacce e atti persecutori commessi in danno di una ragusana. Il quarantaquattrenne denunciato è stato inoltre munito di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e condotto in un Centro di permanenza per i rimpatri.