Ragusa, finite scorte vaccini per alcune ore, code e assembramenti

Ragusa - Avevano prenotato il vaccino anticovid, rientrando nella platea dei soggetti "estremamente vulnerabili", soggetti con patologie che potrebbero determinare gravi complicanze in caso di infezione da Covid-19. Si sono presentati in centinaia distribuiti per fasce orarie stamattina presso il centro Hub di Ragusa, realizzato nei locali dell’ex ospedale civile e inaugurato domenica scorsa. Ma la loro prenotazione, per alcuni di loro, è stata "congelata" in attesa di nuove comunicazioni istituzionali.

Il motivo? Non ci sono i vaccini della Pfizer - è stato detto- dagli operatori sanitari. Sgomento e incredulità tra le persone che erano rimaste in attesa per ore tra lamentele e assembramenti che hanno costretto qualcuno dei presenti ad allertare le forze dell’ordine e persino la Protezione Civile che sono dovute intervenire per assicurare il rispetto delle norme anti contagio.

Dove sono finite le dosi, allora, le dosi dei vaccini Pfizer che erano state destinate venerdì e sabato alla provincia di Ragusa ?

L’ufficio stampa dell’Asp -contattato da Ragusanews- assicura che si sta procedendo con la vaccinazione, ma all’appello oggi mancano più di 300 dosi che hanno contribuito ad alimentare disagi tra gli utenti.

In serata la situazione sembra tornata alla normalità con l'arrivo delle scorte di dosi Pzifer.