Ragusa, furto di attrezzatura edile, Carabinieri trovano refurtiva

Ragusa - I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione, emesso dalla Procura di Ragusa, che ha permesso di denunciare in stato di libertà un quarantaseienne vittoriese per ricettazione. La vicenda traeva origine pochi giorni prima, quando un imprenditore ragusano denunciava presso la Stazione di Ragusa Ibla il furto di attrezzature edili, per un valore di circa 30 mila euro, consumatosi all’interno di due suoi cantieri. I militari dato prontamente il via alle indagini, grazie alla ricostruzione operata attraverso l’insieme di numerosi filmanti di sorveglianza, riuscivano ad indentificare il vittoriese quale presunto autore oltre al luogo ove verosimilmente la refurtiva era conservata.

L’Autorità Giudiziaria, concordando quindi con le risultanze investigative dei Carabinieri, emetteva il decreto di perquisizione locale che permetteva ai militari di rinvenire l’intera refurtiva in un garage privato di pertinenza di un condominio del centro cittadino, luogo ipotizzato dai militari. Per queste ragioni il quarantaseienne, proprietario del garage, veniva denunciato per il reato di ricettazione e l’intera refurtiva veniva restituita la legittimo proprietario.