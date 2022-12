Ragusa - Un altro decesso per Covid e ricoveri in ospedale in aumento nel Ragusano nelle ultime 24 ore. I positivi al Covid, secondo il bollettino Asp del 20 dicembre, sono 1.190 di cui 1.146 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati. I morti sono saliti a 641.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 33 Chiaramonte, 118 Comiso, 3 Giarratana, 74 Ispica, 226 Modica, 2 Monterosso Almo, 84 Pozzallo, 377 Ragusa, 35 Santa Croce Camerina, 44 Scicli, 134 Vittoria.