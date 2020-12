Ragusa, identificato il papà del neonato abbandonato

Ragusa - Neonato abbandonato. E' stato identificato il padre del piccolo avvolto in una coperta e abbondonato in una busta della spesa lasciata in un bidone della spazzatura vicino a una macelleria di via Saragat a Ragusa

E’ quanto emerge dalle indagini condotte dalla Polizia di Stato del capoluogo ibleo.

A trovare il piccolo Vittorio Fortunato era stato un uomo, che aveva sentito un pianto provenire da un bidone della spazzatura in via Saragat, nel quartiere residenziale di Pianetti. Si era avvicinato pensando si trattasse di un cucciolo, invece ha trovato un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato. Il piccolo era in un mastello della raccolta differenziata, avvolto in una coperta e infilato in un sacchetto.