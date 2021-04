Ragusa, in isolamento sacerdote positivo al Covid

Ragusa – Un sacerdote in servizio in un parrocchia di Ragusa è risultato positivo al tampone Covid e si trova attualmente in isolamento domiciliare, insieme ad altri due preti che lavorano con lui, posti in isolamento precauzionale. Nessuna parrocchia è stata comunque chiusa: il sistema di turnazione della Diocesi consentirà l’invio di un altro sacerdote, per continuare a permettere ai fedeli di assistere alle funzioni religiose.